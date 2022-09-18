MSB açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi! Teröristler için kaçınılmaz son belli!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak sevindiren haberi duyurdu. Açıklamalara göre, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇINILMAZ SON BELLİ"

Bakanlığın yaptığı paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"