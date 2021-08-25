MSB açıkladı: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada"(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir." ifadelerine yer verildi.

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