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MSB açıkladı: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada"(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir." ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir." 

Bakanlık açıklamasında şimdiye kadar askeri uçaklarla Afganistan'dan 1129 sivil vatandaşın tahliyesinin yapıldığı da belirtildi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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