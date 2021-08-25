MSB açıkladı: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada"(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."
Bakanlık açıklamasında şimdiye kadar askeri uçaklarla Afganistan'dan 1129 sivil vatandaşın tahliyesinin yapıldığı da belirtildi.
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