MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

