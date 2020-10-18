Bekir Coşkun neden öldü?Bekir Coşkun kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?2020-2021 Göztepe, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bursaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucuBekir Coşkun öldü mü? | Bekir Coşkun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Duayen gazeteci yaşamını yitirdiMSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldüYalnız yaşadığı evinde baygın halde bulundu! Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldıİzmir'de 5 gollü maç! Göz-Göz gayret gösterdi ama...Erdoğan'dan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT