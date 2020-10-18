MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."