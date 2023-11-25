MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyine hava harekatı! "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin olduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyine hava harekatı! "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurlara karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine saat 20.00'da hava harekatı düzenlendi.

17 hedef imha edildi

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre düzenlenen harekatta içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedef imha edildi. İcra edilen harekatta azami düzeyde yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

MSB'den kararlılık vurgusu

MSB yapmış olduğu açıklamada kararlılık vurgusu yaparak, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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