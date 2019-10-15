İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. MSB açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının toplam 611 olduğu belirtildi.

MSB açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının toplam 611 oldu.

MSB paylaştı! İşte teslim olan teröristin görüntüleri...MSB paylaştı! İşte teslim olan teröristin görüntüleri...

 

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT