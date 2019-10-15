MSB açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının toplam 611 oldu.

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