MSB açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının toplam 611 olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının toplam 611 oldu.
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Etiketler : MSB, Barış Pınarı Harekatı, Terörist sayısı
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