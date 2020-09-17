ABD'de kasırga yine can aldıBeşiktaş'ta Lucas Vazquez sesleri!Akyurt Belediyesi’den 0-6 yaş için 'bebek kütüphanesi'Tarlanın ortasındaki kumar partisi kişi başı 125 bin liraya mal olduOtizmli mülteci çocuklara resim sergisi katkısıYKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! Tercihler başladıMSB açıkladı: Türkiye - Yunanistan heyetlerinin görüşmesi başladıGelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 16 Eylül çeyrek altını kim aldı?Adana'da 2 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandıKovid-19 sürecinde evcil hayvanlarınızı sevdirmeyin!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB açıkladı: Türkiye - Yunanistan heyetlerinin görüşmesi başladı

MSB açıkladı: Türkiye - Yunanistan heyetlerinin görüşmesi başladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4.'üncüsünün NATO Karargahında başladığını bildirdi.

MSB açıkladı: Türkiye - Yunanistan heyetlerinin görüşmesi başladı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT