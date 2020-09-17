MSB açıkladı: Türkiye - Yunanistan heyetlerinin görüşmesi başladı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4.'üncüsünün NATO Karargahında başladığını bildirdi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4.'üncüsünün NATO Karargahında başladığını bildirdi.
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