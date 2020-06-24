MSB açıkladı: Yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."