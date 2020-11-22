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  3. MSB bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

MSB bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirirken, son bir ayda da 31 operasyonda 80 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

MSB açıklamasında "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu. (Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır. TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek "

ayrıntılar gelecek.

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