MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG’li teröristin gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadelesini sürdürün Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin Mili Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda," Terörist neredeyse hedefimiz orası! " ifadeleri kullanılarak şunlar kaydedildi:
"Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
ZAP VE AVAŞİN'DE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıklamıştı.