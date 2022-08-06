MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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