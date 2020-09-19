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  3. MSB duyurdu: Son 24 saatte 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son 24 saatte 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu: Son 24 saatte 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Berna Akkaya
Editör


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