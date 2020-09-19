MSB duyurdu: Son 24 saatte 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.