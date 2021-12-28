MSB duyurdu: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı

Sınırlarda kuş bile uçurtmayan Mehmetçik yasa dışı yollarla ülkeden kaçışlarla da izin vermiyor. Bu kapsamda Milli Savuma Bakanlığının Twitter hesabından yapılana bilgilendirmede, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.