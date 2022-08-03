MSB duyurdu! Tahıl koridoru anlaşması sonrası yola çıkan Razoni, İstanbul Boğazı'nın girişine demir attı!

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında düzenlenen toplantı sırasında imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonrası ilk gemi Odesa Limanı'ndan yola çıkmıştı. 27 bin ton mısır yüklü olan Razoni gemisi, İstanbul Boğazı'nın girişine gelerek denetlenmeyi beklemek üzere demir attı. İstanbul'a yaklaşan ve Lübnan'a gidecek olan geminin denetim yapılmasının ardından yoluna devam edeceği bildirildi.

DENETİMDEN GEÇMEYİ BEKLİYOR

Odesa Limanı'ndan önceki gün sabah saatlerinde yola çıkan Sierra Leon bayraklı gemi, 27 bin ton mısır yüküyle denetim geçerek Lübnan'a gitmeyi bekliyor. Anlaşma sonrası yola çıkan ilk tahıl yüklü gemi olmasıyla önem arz eden Razoni, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den oluşan heyetin denetimin ardından rotasına devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı da, paylaşmış olduğu bir tweetle geminin İstanbul Boğazı'na demir attığını duyurdu: