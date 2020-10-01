MSB duyurdu: Terör örgütüyle bağlantılı 12 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu anlaşılan 12 kişinin Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu anlaşılan 12 kişinin Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."
Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/WHh972C2ax— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020