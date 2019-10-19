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  3. MSB duyurdu: Teröristlerden 36 saatte 14 taciz ateşi ve saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu: Teröristlerden 36 saatte 14 taciz ateşi ve saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin son 36 saatte 14 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

"TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, biri Tel Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz-saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükünetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:12

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