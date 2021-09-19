MSB duyurdu: Yarın gözünüz gökyüzünde olsun
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda İstanbullulara yarın saat 11.00-11.30 arası gökyüzüne bakmaları çağrısında bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun.
Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek."