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MSB duyurdu: Yarın gözünüz gökyüzünde olsun

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun" ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: Yarın gözünüz gökyüzünde olsun

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulunuldu. 

Paylaşımda İstanbullulara yarın saat 11.00-11.30 arası gökyüzüne bakmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun.

Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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