MSB duyurdu: Yarın gözünüz gökyüzünde olsun Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda İstanbullulara yarın saat 11.00-11.30 arası gökyüzüne bakmaları çağrısında bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek." Berkem Temizel Gece Editörü