MSB duyurdu! Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlar sürüyor: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
MSB duyurdu! Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlar sürüyor: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dün 2 bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlar sürüyor: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMETÇİK KAR,BODAN DİNLEMEDEN TERÖRİSTLERİN İNİNE GİRMEYE DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz."

1
1
1
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1 Yorum
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Son dakika haberleri İstanbul'da kuryeler çalışıyor? Getir, Trendyol, Yemeksepeti çalışacak mı, hizmet veriyor mu 5 Şubat 2023?
Son dakika haberleri İstanbul'da kuryeler çalışıyor? Getir, Trendyol, Yemeksepeti çalışacak mı, hizmet veriyor mu 5 Şubat 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu: Marmara Denizi Balıkesir açıklarında deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Marmara Denizi Balıkesir açıklarında deprem
Son Haberler
David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve scooterlere yasak geldi
Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motokurye, motosiklet ve scooterlere yasak geldi
Uzmanlar, İstanbul Kağıthane'deki depremi değerlendirdi! Deprem sonrası duyulan sesin nedeni belli oldu
Uzmanlar, İstanbul Kağıthane'deki depremi değerlendirdi! Deprem sonrası duyulan sesin nedeni belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! Buzlanma, don, tipi şeklinde kar etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! Buzlanma, don, tipi şeklinde kar etkili olacak!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Ekrem İmamoğlu'dan kar yağışı uyarısı! Dışarı çıkmayın, toplu taşıma kullanın!
Ekrem İmamoğlu'dan kar yağışı uyarısı! Dışarı çıkmayın, toplu taşıma kullanın!
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular gündemde: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kritik konular gündemde: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...