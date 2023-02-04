MSB duyurdu! Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlar sürüyor: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dün 2 bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

MEHMETÇİK KAR,BODAN DİNLEMEDEN TERÖRİSTLERİN İNİNE GİRMEYE DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

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Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz."