MSB duyurdu! Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlar sürüyor: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dün 2 bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
MEHMETÇİK KAR,BODAN DİNLEMEDEN TERÖRİSTLERİN İNİNE GİRMEYE DEVAM EDİYOR
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz."
1⃣ Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nYZ96L6kmp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2023