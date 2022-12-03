MSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Roketsan tarafından üretilen Millî Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye'nin savunma sanayindeki hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada Roketsan tarafından üretilen Millî Dikey Atım Lançer Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında Millî Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirdiği, 2023 yılında Deniz Kuvvetlerinin envanterine geçeceği ifade edildi.

MSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Roketsan tarafından üretilen Millî Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS 2023’te ilk kez İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek.

Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS’ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

MSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti screenshot-3.jpgMSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti

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