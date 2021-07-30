MSB Pertem işçi alımı kura sonuçları 2021 | Pertem kura sonuçları sorgulama ekranı 

MSB Pertem işçi alımı kura sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pertem işçi alımı için yapılan kuranın sonuçları ve isim listesine MSB'nin internet sitesinden bakılabiliyor. İşte sonuç ekranı ve isim listesi...

MSB PERTEM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2021

Temmuz ayında başvuruları alınan Pertem 2 bin 533 işçi alımı için kura çekilişi 28 Temmuz günü yapıldı. Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri MSB'nin internet sitesinden ilan ediliyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Aşağıda bulunan link üzerinden sık sık sorgulama yapabilirsiniz.

PERTEM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSB BAŞVURU ŞARTLARI

MSB açıktan 2 bin 533 işçi alımlarına başvurabilmek için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Milli savunmaya karşı suçlar,

Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

Zimmet,

İrtikap,

Rüşvet,

Hırsızlık,

Dolandırıcılık,

Sahtecilik,

Güveni kötüye kullanma,

Hileli iflas,

İhaleye fesat karıştırma,

Edimin ifasına fesat karıştırma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama

şartları aranmaktadır.