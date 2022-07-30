MSB, "Terörü bitirmekte kararlıyız" diyerek duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, " Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" ifadeleri kullanılarak şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."