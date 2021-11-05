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MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Paylaşım yapanlar tek tek tespit edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personeller hakkında yasal işlem başlatıldı.

MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Paylaşım yapanlar tek tek tespit edildi!

Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

GÜVENLİK SIKINTISINA NEDEN OLABİLİR

Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı.

MSB üniformalı fotoğraf akımına karşı harekete geçti! Paylaşım yapanlar tek tek tespit edildi!

PAYLAŞANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

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