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MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir video paylaştı. Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyon, tatbikat ve eğitimlerinden kesitler yer aldığı video çokça beğeni aldı.

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı, twitter üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü ile ilgili kutlama videosu paylaştı.

Video “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” notuyla paylaşıldı.

 Görüntülerde, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların, tank, savaş, kargo ve ikmal uçakları, savaş gemileri, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği eğitim ve operasyonlardan kesitler yer aldı.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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