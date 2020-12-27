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  3. MSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit oldu

MSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit oldu

Şemdinli'deki bir üs bölgesinde 2 askeri personel çığ altında kaldı. Çığ altında kalan askerlerden biri kaldırıldığı hastanede şehit olurken diğer askerimiz için ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MSB'den acı haber! 1 asker çığ düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları esnasında 2 asker çığ altında kaldı. 

Çığ altından çıkarılan personellerden biri hastanede hayatını kaybederken, diğer personelin arama çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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