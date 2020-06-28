MSB'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"