MSB'den açıklama! Hakkari'de 1'i yaralı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkâri Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına operasyon düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.