MSB'den açıklama! PKK/YPG okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi
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