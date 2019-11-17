MSB'den açıklama! PKK/YPG okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi