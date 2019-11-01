MSB'den açıklama: Rejim askerleri Rusya'ya teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" denildi.
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