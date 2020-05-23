Koronavirüs tedbirleri kapsamında celp tarihlerinde geçtiğimiz dönemlerde değişiklik yaşanmış ve bu değişiklikle birlikte kışlada bulunan bazı askerlerin görev süresi uzamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği ve sevk tarihlerinin ne zaman olacağı bilgisi paylaşıldı. İşte o bilgiler ve sevk süreciyle ilgili detaylar…

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB’den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

SEVK ÖNCESİ KOVİD-19 TESTİ YAPILACAK

Asker adayları belirtilen tarihler içerisinde ASAL sevk başvurusu oluşturmak için e-devlet’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklar.

Burada kendilerine sunulan covid-19 anketini doldurduktan sonra sistemin kendilerini yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarına gidecekler.

Yönlendirilen sağlık kuruluşunda Kovid-19 testi yapıldıktan sonra kuruluştan test sonucunun çıkacağı tarihi ve bireysel izolasyonun nasıl yapılacağını öğrenecekler.

Test sonucunun öğrenilmesinin ardındansa eğer sonuç negatif çıkarsa yine e-devlet’e girilerek ASAL sevk başvurusu bağlantısına tıklanacak ve buradan belge alınarak birliğe katılış gerçekleştirilecek.

TEST POZİTİF ÇIKARSA BİRLİĞE KATILAMAYACAK

Test sonucunun olası pozitif çıkması durumunda ise adaylar tedavi görecekleri hastaneye başvuru yapacak ve tedavi süresince birliklerine katılamayacaklar. Adayların sevk tarihlerinden 4 gün öncesinde e-devlet üzerinden Kovid-19 testini doldurmayı unutmamaları gerekiyor.