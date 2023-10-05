MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 22 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine saat 19.00'da hava harekatı icra edildiğini, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 22 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine saat 19.00'da hava harekatı icra edildiğini, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 4 Ekim saat 19.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Harekat sırasında sivillerin zarar görmemesi için tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 22 hedef imha edildi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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