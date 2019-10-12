MSB'den uyarı! 31 Aralık son gün

Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğünün internet sayfasından yapılan duyuruda, askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019’a kadar tamamlamaları gerektiği duyurdu.

TERCİHLER E-DEVLET VEYA ASKERLİK ŞUBELERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Duyuruda, yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanların 31 Aralık 2019’a kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek, bu işlemleri yapmaları gerektiği kaydedildi.