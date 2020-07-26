MSB'den Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına çok sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılması ile ilgili açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'daki olaya ilişkin yapılan paylaşım:

Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.



Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. ?? pic.twitter.com/swoucdiiTE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020

NE OLMUŞTU?

Ayasofya Camisi'nde ilk cuma namazının kılınmasından sonra Yunanistan'ın Selanik kentinde 24 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde yapılan protesto gösterilerinde aşırı sağcı bir grup Türk bayrağı yakmıştı. Yunan polisi bayrak yakılmasını uzaktan izledi.

86 yıl sonra ilk namazın kılındığı Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasına tepki gösteren yaklaşık 150 kişilik aşırı sağcı grup, Türk bayrağını ateşe vermişti.

Türkiye karşıtı sloganlar atıp, pankartlar taşıyarak yürüyüşe geçen grup, Türkiye'nin Selanik Konsolosluğu'na yakın bir noktaya kadar gelmişti. "Yeni Osmanlıcılığa hayır" pankartı taşıyan grup, İstanbul'un ikinci kez ele geçirildiğini savunmuştu. Konsolosluğun çevresinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçlerince durdurulan grup, slogan atmaya devam ederek, burada da bir Türk bayrağı daha ateşe vermişti.