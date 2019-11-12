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  3. MSB:Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı devam ediyor

MSB:Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatının 2.gün faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

MSB:Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 2’nci gününde ileri manevra talimleri, helikopterden gemiye dikey iniş, asimetrik tehdit altında liman çıkışı, taranmış kanalda seyir, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi ve fotoğraf çekimi gibi faaliyetleriyle hız kesmeden devam ediyor."

 

MSB:Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı devam ediyor

MSB:Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı devam ediyor

 

 

 

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