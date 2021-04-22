Binlerce adayın askeri eğitim almak üzere ter döktüğü Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavının sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklandı. Adaylar sınava giren kişi sayısını merak ediyor. Bu kapsamda "MSÜ 2021 kaç kişi girdi? MSÜ'ye kaç kişi başvurdu 2021?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte bu sene Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına giren kişi sayısı...

MSÜ 2021 KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Geçtiğimiz 2021 yılında yapılan MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girmişti. Bu yıl MSÜ sınavına giren kişi sayısı henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından önümüzdeki günlerde sınav sonuçlarına dair sayısal bilgiler açıklanacaktır. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2021?

MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları baz alınarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar sınava başvuran kaç kişi olduğunu merak ediyor. 2021 yılında MSÜ'ye de 450 bin ila 550 bin arasında aday katıldı.

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MSÜ YAŞ SINIRI KAÇ 2021? MSÜ YAŞ SINIRI EN AZ ERKEK- KADIN

MSÜ yaş sınırı Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre kadın erkek ayırt edilmeksizin şöyle aktarılmıştır;

''Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.''

MSÜ TABAN PUANI 2020

2021 MSÜ tavan ve taban puanları henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Ancak 2021 yılı tavan ve taban puanları şöyle;

KADIN ADAYLAR

*HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

*KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

*DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

*KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

ERKEK ADAYLAR

*HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

*KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

*DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

*KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420