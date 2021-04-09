MSÜ sınav sonucu öğren! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı 2021 son dakika?

Bu yıl MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde merkezi olarak uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün ÖSYM tarafından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı da yayımlandı. Sınava katılan adaylar cevap anahtarından sınavdan alacakları puan için tahmin yürüttü. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte MSÜ sınav sonucu öğrenme ekranı....

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021 SON DAKİKA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ 2021 sınav sonuçları 22 Nisan Perşembe tarihinde erişime açıldı. Puanlarınızı öğrenmek için aşağıdaki ÖSYM linkine tıklayabilirsiniz.

MSÜ SINAV SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

MSÜ CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

''04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

MSÜ 2021 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI