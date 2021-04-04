MSÜ sınav yorumları 2021 | MSÜ sınavı zor muydu, kolay mı 2021?
Bugün binlerce aday Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) katıldı. Sabah saat 10.15'te başlayan sınav 135 dakika sürdü. Adaylar sınavdan çıkar çıkmaz 'MSÜ sınav yorumları 2021, MSÜ sınav yorumları Twitter' başlıklı aramalar yapıyor. Peki MSÜ sınavı zor muydu, kolay mı? Bizler de sizler için bu yıl gerçekleştirilen MSÜ sınavı hakkında yapılan yorumlara haberimizde yer verdik.
MSÜ sınavı zor muydu, kolay mı? ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen MSÜ sınavında adaylara 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu yöneltildi. Sınavda ter döken adaylar hemen internette sınav yorumlarını araştırmaya koyuldu.
MSÜ SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MI 2021?
27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 2021 MSÜ sınavı tamamlandı. Sonuçlar 29 Nisan'da açıklanacak. MSÜ sınavı soru ve cevap anahtarlarının ise açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak kitapçığın da 1- 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Öte yandan sonuçlarını ve soru cevap anahtarlarını bekleyenler bir yandan da diğer adayların sınav hakkındaki yorumlarını merak ediyor. İşte MSÜ sınav yorumları Twitter ...
MSÜ SINAV YORUMLARI TWİTTER 2021
Twitter kullanıcıları sınav sonrasında sosyal medyada yorumlarda bulundu. İşte bazı yorumlar...