MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında ter döken adaylar tercihlerini tamamladı. 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemlerini gerçekleştirmeyen hiçbir aday 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacağı duyurulmuştu. İşte tercih yapan adayların merakla beklediği sonuçlara ilişkin yanıtlar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 2020-MSÜ tercih sonuçları ile de ilgili henüz bir açıklanma yapılmadı. Belli olduğu zaman haberimiz içerisinde yer verilecektir.

MSÜ 2.SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSÜ 2.seçim aşamasına ilişkin açıklama henüz yapılmadı Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

İKİNCİ AŞAMAYA KİMLER KATILACAK?

Adaylar Harp Okulları için;

– Kara Harp Okulu (KHO),

– Deniz Harp Okulu (DHO),

– Hava Harp Okulu (HHO),

– Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

– Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

– Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

– Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

– Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)



– Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.)tercihi yapabilecektir.

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş),Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

MSÜ 2020 TABAN PUANLARI

2020 MSÜ taban puanları yayımlanmadı. Yayımlandığı taktirde haberimiz içerisinde yer verilecektir. Önceki yıllara ait taban puanları aşağıdaki gibidir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285