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MSV Duisburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya'da futbol, Almanya Kupası ile başladı. Geçtiğimiz hafta sonu DFB Kupasında oynanan maçlar ile Alman futbolu sahne aldı. DFB Kupası 1. Tur maçında MSV Duisburg, Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Peki, MSV Duisburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

MSV Duisburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya'nın birinci futbol ligi Bundesliga, 18 Eylül'de başlayacak. Bundesliga'dan önce Almanya Kupasında 1. Turların oynandığı haftada futbolseverler, Alman futboluna olan özlemini giderdi. DFB Kupası 1. Tur maçları, bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor. Oldukça heyecanlı ve tempolu geçen mücadeleler, futbolseverler için adeta bir nimet. Bugünün önemli maçında MSV Duisburg, Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Peki,  MSV Duisburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

MSV DUİSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

DFB Kupası 1. turunda Duisburg İle Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. 14 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 21.45'te başlayacak mücadele, Duisburg'un sahasında oynanacak. Karşılaşma koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

14 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan Duisburg - Borussia Dortmund maçı, saat 21.45'te Spor Smart 2'de yayınlanacak. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadele, Nesine.com üzerinden de yayınlanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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