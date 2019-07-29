MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? | 2019 Ödeme ekranı! | Kredi kartıyla MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? Sorusu birçok internet kullanıcısı için merek konusu. 31 Temmuz'un Motorlu Taşıtlar Vergisinin son ödeme tarihi olması da bunda büyük bir etken. Peki MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? 2019 MTV Ödeme ekranı! Ayrıntılar haberimizde.

MTV ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? 2019 MTV ÖDEME EKRANI!

MTV ÖDEME EKRANI

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz olarak duyuruldu. 31 Temmuz mesai bitimine kadar araç sahipleri MTV 2. taksit ödemelerini gerçekleştirebilecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMA EKRANI

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.