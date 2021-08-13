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Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden?

Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından ilçe belediye başkanı Muammer Yanık, internette Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden? Muammer Yanık hangi partili? sorularıyla aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden?

Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden? Muammer Yanık hangi partili? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

MUAMMER YANIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

56 yaşında olan Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 1965 yılında Kastamonu'nun Bozkurt İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimimi Zonguldak'ta tamamlayan Muammer Yanık Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1987 yılında Bozkurt Akkuş Sandalye Fabrikası'nda başlayan Muammer Yanık bir çok sektörde yönetici olarak görev almıştır. Muammer Yanık 1988 yılında Bozkurt Belediyesi muhasebe bölümünde memur olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra 1993 yılında Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atanan Muammer Yanık Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürü olarak görev yapmakta iken 2000 yılında katıldığı, İl Özel İdare Müdürlüğü sınavını kazanarak 2001 yılında Van İl Özel İdare Müdürü görevine atandı.

Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden?

Ardından 2003 yılında Yozgat İl Özel İdare Müdürü görevine, 2006 yılında Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığına ve 2007 yılından itibaren de Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri görevine atanan Muammer Yanık AK Parti'de Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı olmuştu. Yanık 2019'dan bu yana Bozkurt Belediyesi Belediye Başkanı görevini üstlenmektedir. 

Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden?

KASTAMONU BOZKURT İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN? MUAMMER YANIK HANGİ PARTİLİ?

Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Partilidir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aldığı 1.924 oy ile AK Parti Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan adayı oldu.

Muammer Yanık kimdir, nereli, kaç yaşında? Kastamonu Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı hangi partiden?

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