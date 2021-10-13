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  3. Muayenesiz ilaç yazdırmak istediler, kabul etmeyen aile hekimine saldırdılar!

Muayenesiz ilaç yazdırmak istediler, kabul etmeyen aile hekimine saldırdılar!

Şanlurfa'da bir yakınlarına ilaç yazdırmak için Aile Sağlığı merkezine giden kişiler, muayenesiz ilaç yazılmayacağı yanıtını aldıktan sonra aile hekimine saldırdı. Yaşanan arbede sonrasında saldırganlar kapı ve pencereleri tekmeledi.

Muayenesiz ilaç yazdırmak istediler, kabul etmeyen aile hekimine saldırdılar!

Şanlıurfa'nın Eyyubiye mahallesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, İsmail A. ve Abdulkadir A. isimli kişi yakınlarına ilaç almak için Aile Hekimi'ne gitti. Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Mehmet Emin A., kendisinden istenilen reçeteyi hastayı muayene etmeden yazamayacağını belirtmesi üzerine gelen şahıslar tepki gösterdi ve Mehmet Emin A.'ya saldırmaya başladı.

KAPI VE PENCEREYİ TEKMELEDİRLER

Taraftar arasındaki tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İsmail A. ile Abdulkadir A. etraftaki kişiler tarafından dışarı çıkarıldı ve güvenlik gerekçesiyle Aile Sağlığı merkezinin kapısı kilitlendi. İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı.

Muayenesiz ilaç yazdırmak istediler, kabul etmeyen aile hekimine saldırdılar!

POLİSİ ARAYINCA KAÇTILAR

Olayın büyümesinden korkan sağlık çalışanları, emniyet ekiplerine haber verdi. Sağlık çalışanlarının polisi aramadığını fark eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise yapılan çalışmaların üzerine kuzen oldukları öğrenilen İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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