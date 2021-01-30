Muazzez Ersoy evli mi? Kiminle evli? Boşandı mı? | Muazzez Ersoy eşi İsmet Özhan kim?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden, eskimeyen sesiyle gündemden düşmeyen Muazzez Ersoy'un aşk hayatı da merak konusu haline geldi. Magazin gündeminde sanatıyla yer edinen ve aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan sanatçı hakkında, Muazzez Ersoy evli mi? Kiminle evli? Boşandı mı? | Muazzez Ersoy eşi kim? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

MUAZZEZ ERSOY EVLİ Mİ? KİMİNLE EVLİ?

Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan fakat Muazzez Ersoy adıyla tanınan nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, ilk evliliğini 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı. 2 yıl süren bu evliliğinden Ender isminde bir oğlu olan Ersoy, bu eşinden boşanmasının ardından İzmet Özhan ile bir evlilik daha gerçekleştirdi.

MUAZZEZ ERSOY BOŞANDI MI? | MUAZZEZ ERSOY EŞİ İSMET ÖZHAN KİM?

Muazzez Ersoy'un İsmet Özhan ile 2001 yılında yaptığı ikinci evliliği de maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çift, 4 ay evli kalmalarının ardından boşanma kararı alarak ilişkilerini sonlandırdı.

Muazzez Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

62 yaşındaki İsmet Özhan 1958 yılında İstanbul'da doğdu.

Model olarak kariyerine başladı daha sonra dizi ve sinema filmlerinde oynadı.

İsmet Özhan 1988 yılında Sayısal Loto’yu tutturarak 168 milyar lira ikramiye kazandı.

İsmet Özhan şarkıcı Muazzez Ersoy’la 18 Haziran 2001 yılında evlendi. İkili 4 ay sonra boşandı. Fakat bu boşanmanın yankıları çok uzun sürdü.

"Muazzez Ersoy ile yaşadığım evlilik hayatımı mahvetti" diyen İsmet Özhan, ”Evlendiğimin üçüncü günü yanlış yaptığımı anladım. Her gün kavga ediyorduk. Kavgalarımızın sebebi, benim arkadaşlarımla görüşmem, sürekli geçmiş ilişkilerini anlatması ve sürekli çanta gibi beni yanında taşımak istemesiydi. Benim nikahım altındayken Fatih Gökşen’le birlikte olmaya başladı” dedi.

İsmet Özhan, boşandıktan sonra Londra’ya yerleşti ve 8 yıl Londra’da yaşadı. 2012’de Türkiye’ye döndü.