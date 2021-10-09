Melankoli ne demek, TDK'ya göre Melankoli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 9 Ekim 2021 Cumartesi | Koçlar ve Akrepler şansınız yaver gidiyor! Boğalar tesadüflerle dolu bir güne hazır olun! İşte diğer burçlar...Mübayaa ne demek, TDK'ya göre Mübayaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kopal ne demek, TDK'ya göre Kopal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Endotermik ne demek, TDK'ya göre Endotermik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İdealistlik ne demek, TDK'ya göre İdealistlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nemçe ne demek, TDK'ya göre Nemçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ablavut ne demek, TDK'ya göre Ablavut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Olympiakos 74 - 68 Real Madrid | MAÇ SONUCUTürkiye 1 - 1 Norveç | MAÇ SONUCU
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mübayaa ne demek, TDK'ya göre Mübayaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mübayaa ne demek, TDK'ya göre Mübayaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mübayaa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mübayaa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mübayaa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mübayaa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mübayaa ne demek, TDK'ya göre Mübayaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübayaa ne demek? Mübayaa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübayaa kelimesi. Peki mübayaa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübayaa nedir, mübayaa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mübayaa kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mübayaa kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MÜBAYAA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübayaa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mübayaa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübayaa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Satın alma

MÜBAYAA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mübayaa etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT