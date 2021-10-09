Mübayaa ne demek, TDK'ya göre Mübayaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübayaa ne demek? Mübayaa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübayaa kelimesi. Peki mübayaa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübayaa nedir, mübayaa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mübayaa kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mübayaa kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜBAYAA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübayaa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübayaa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübayaa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Satın alma



MÜBAYAA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mübayaa etmek

