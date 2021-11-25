Mücahit Birinci siyaset programlarında yaptığı tespitler ve eleştirilerle oldukça fazla gündeme geliyor. İzleyiciler kendisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu bağlamda, Mücahit Birinci kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Mücahit Birinci'nin biyografisi ve hayatı...

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan Mücahit Birinci, 1974'te Rize'de doğmuştur.

İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okumuştur.

Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamlamıştır.

1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık mesleğine 2000 yılında başlamıştır.

Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mücahit Birinci AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK üyesi olarak seçilmiştir.