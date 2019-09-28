Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı izle | Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle

Ali isminde otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi anlatan Mucize Doktor dizisinin heyecan dolu 3. bölümü ekranlara geldi. Bu bölümün ardından izleyici kitlesi yeni bölümün fragmanını merak etmeye başladı. Peki Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Tüm cevaplar haberimizde...

MUİZE DOKTOR 4. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

TANER ÖLMEZ (ALİ)

20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.

Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacak.

ONUR TUNA (FERMAN)

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.

REHA ÖZCAN (ADİL)

50'lerinde, Başhekim, Ali’nin mentoru ve manevi babası. İyi niyetli, babacan bir adam ama fazla korumacı olabiliyor. Otuz seneyi aşan doktorluk kariyerinde sayısız hastayı iyi etmiş bir doktor; literatüre katkıda bulunmuş, makaleleri yabancı dergilerde yayınlanmış bir beyin cerrahı. Ferman gibi, Tanju gibi nice cerrahi dehalar yetiştirmiş bir hoca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, hastalarını, çevresindeki herkesi her daim kollayan, kimi hastasının masrafını kendi cebinden ödeyen, kimini de Ali gibi kanadının altına alan bir güzel adam. Tıbbın tek bir kanunu olduğuna, onun da hasta olduğuna inanan, idealist bir başhekim.

MURAT AYGEN (TANJU)

40'larında, cerrahi şefi, genel cerrah, tavrı rahat ama hak ettiği saygıyı görmediğine inanıyor. Türkiye’nin en başarılı genel cerrahlarından biri. Müşterileri hep nüfuzlu, güçlü adamlar veya onların eşleridir; Tanju’nun yükseklerde çok dostu vardır. Ama o hala Adil Hoca’nın gelip onu tebrik etmesini bekler. Bu yüzden de Başhekim olmak ve Adil Hoca’nın yerini almak istiyor. Aslında Tanju, sadece ama sadece, Adil Hoca’nın saygısını istiyor.

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

30'larında. Ferman'ın sevgilisi, hastanenin sahibi. Asıl mesleği avukatlık. Güzel, akıllı ya da zengin olmasına rağmen Beliz alabildiğine alçak gönüllü bir kadın. Dünya kadar parası, yurt dışında aldığı eğitimi, başarılı bir avukat oluşu, bütün meziyetleri onun karakterinin doğal bir parçası, insanlara karşı kullandığı silahlar değil. Asil bir kadın Beliz. Ucuz ukalıklardan, burnu büyüklükten ve her türlü ezici görkemden nefret eder.

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

30’ların sonunda. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz’in üvey annesidir. Beliz’in kullanmadığı bütün o silahları; güzelliği, mevkisini, zekasını hiç çekinmeden kullanır... Bedeli, günahı ne olursa olsun, Kıvılcım muhakkak istediğini alır. En büyük amacı ise Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmektir.

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

40’ların başında. Başhemşire, yetkin, asistan cerrahlar için anne figürü, aktif bir kadın ama özel hayatında çekingen biri. Yıllar yılı hastane tozu yuttuktan sonra doktor gibi olmuş artık. Aslında uzun yıllardır içten içe Adil Hoca’ya hayranlık besliyor. Ama çekingen biri olduğu için, ilk evliliğinden çocukları olduğu için, yakışık almaz diye bu hisleri üstüne hiç harekete geçmemiş, geçmiyor.

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

20'lerinde, hemşire, Nazlı’nın ev arkadaşı, güzeller güzeli bir kız ama en yakın dostunu kıskanıyor. Hırslı, güzel, bakımlı, neşeli, flörtöz bir hemşiredir Açelya. Hayatta en rahatsız olduğu şey doktorlar ve hemşireler arasındaki hiyerarşidir. Demir’e, onu ilk kez gördüğünden beri, deliler gibi aşık. Ve ister istemez hemşire değil de bir doktor olsaydı, Demir’e karşı şansının daha fazla olacağını düşünmeden edemiyor. Nazlı’yı çok seviyor aslında. Ama doktor olduğu, daha güzel olduğu ya da başka bir şey için değil, sadece ama sadece Demir’in kalbini çalmayı başarabildiği için onu kıskanıyor.

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

20'lerinde, cerrahi asistan, Ali’ye rakip, şeytan tüylü, milyoner bir ailenin oğlu ama asla elde edemeyeceği bir saygının ve kazanamayacağı bir kalbin peşinde. Demir, Nazlı’ya gizlice aşık. Onu gerçekten bütün kalbiyle seviyor. Ama Nazlı, Ali’yi seçecek ve bu, Demir’e ağır gelecek. Demir, Nazlı’nın kendisi dururken nasıl olup da Ali’yi seçtiğini bir türlü anlamayacak ve bununla bocalayacak. Hastanede asistanlar arasında rekabet başlayınca Demir iyice köşeye sıkışacak.

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)

20lerinde, erkek hemşire, hastanenin dedikodu gazetesi, neşeli ama ümitsiz bir hayali var. Aslında oyuncu olmak istiyor. Bir de bölüm sekreteri Gülin’i… Güneş, ancak gerçekle yüzleştiğinde ve büyümeye başladığında, Gülin ona bir şans verecek.

MUCİZE DOKTOR HANGİ KORE DİZİSİNDEN UYARLANDI?

Her ne kadar Amerika'da yayınlanan versiyonu ile tanınsa da, Fox Tv'nin yeni dizisi Mucize Doktor'un asıl versiyonu Kore'dir. Çoğunlukla Kore'de ortaya çıkan dizinin uyarlama olduğu bilinmekte, Amerikan versiyonu ise temel çıkış noktası olarak düşünülmektedir. Ancak Mucize Doktor'un asıl asıl senaryosu Kore'ye aittir. İsmi ise "Good Doctor" tur.

Dizinin ilk versiyonu (Kore) 2013 yılında, ikinci versiyonu ise 2017 yılında çekilmeye başlanmıştır. 2018 yılında ise Japonya versiyonu olarak çekilmeye başlanmıştır.

MUCİZE DOKTOR FİLMİ NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisinin mekanları izleyiciler tarafından merak ediliyor demiştik. Hayat Hastanesi şu anda kullanımda olmadığı için dizinin yapımcıları iki katını tadilata sokarak dizi çekimine hazır hale getirdi. Dizinin fragmanına bakacak olursak yeni sezona bomba gibi başlayacak. Dizi İstanbul ve İzmit arasındaki kullanılmayan bir hastane binasında çekilmektedir. Dizinin başrolü Doktor Ali Vefa'dır. Dizinin fragmanında ise Hayat Hastanesi detaylı bir şekilde tanıtılmaktadır. Böylece Hayat Hastanesi'nin hem reklamı yapıldı hem de dizi burada çekilecek.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Aslen Tuncelili’dir. 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmişlerdir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul'un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, 1.79 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

Dizileri ve filmleri:

2019 – Mucize Doktor (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Ahmet Akbaş) (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Tayfur) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Aleko) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade Osman) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Osaman) (Sinema Filmi)

2013 – Tatar Ramazan (Çoban Ahmet) (TV Dizisi)

2013-2014 – Medcezir (Mert Asım Serez) (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Deniz) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Celal) (Sinema Filmi)

2012 – Kayıp Şehir (Sadık) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul’un Altınları (Mustafa) (TV Dizisi)

2010 – Vakit (Ezan) (Kısa Film)

2009 – Kül ve Ateş (Hayati) (TV Dizisi)

2009 – Kapalı Çarşı (Gıyabettin) (TV Dizisi)