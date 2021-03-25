Mucize Doktor 55. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm full izle

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor 55. bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Meydana gelen zincirleme kaza tüm hastaneyi harekete geçirir. Kalabalık bir asker uğurlamasında kaza yapan konvoy sonucu tüm doktorlar yardıma koşar. Ancak bir aksilik yaşanır.

Olay yerine giden doktorlardan Ferman hoca, sapa alanda ayağının kaymasıyla bir tepeden yuvarlanır. Diğer hastalar ile ilgilenen hastane çalışanları ferman hocanın yokluğunu fark etmez. Hocasının ortada olmayışı yalnızca Ali Vefa'nın ilgisini çeker. Ferman hoca için çevrede arayışa çıkan Ali Vefa, imdadına yetişebilecek mi?

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Öte yandan Ferman, yuvarlandığı yerde eli bir kayaya takılı kalır. Eli yeterince hasar gören Ferman hocanın akıllarda cerrahlık yetisini mi kaybedecek sorusu oluşur. Peki Ferman hoca ve asker konvoyundaki yararlılar zamanında kurtarılabilecek mi?

Vuslat ise Ali'ye bu karmaşanın içinde kötü haberi verir. Ali Vefa'ya hakkında kurul tarafından soruşturma açıldığını söyler. Peki Ali bu durumdan nasıl kurtulacak?