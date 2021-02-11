Mucize Doktor Adil Hoca kimdir? Reha Özcan kimdir, nereli? Kaç yaşında? Soruları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA KİMDİR? REHA ÖZCAN KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de dünyaya geldi. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan’da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yapan Reha Özcan, 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016’da Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

2017’de Müfit Can Saçıntı'nın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde rol aldı. Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi bir çok projede yer alan Reha Özcan, şimdilerde Fox TV ekranlarında yer alan Mucize Doktor adlı dizide Adil karakterine hayat vermektedir.

REHA ÖZCAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

2017 -2019 Bizim Hikaye

2017 Adı Efsane (Devrim Yalçın)

2015 Gecenin Kraliçesi (Durul Taylan)

2014-2015 Maral: En Güzel Hikayem (Deniz Koloş)

2014 Karadayı (Cem Karcı, Uluç Bayraktar)

2013 Fatih (Merve Girgin)

2013 Muhteşem Yüzyıl (Durl Taylan)

2012 Suskunlar (Çağrı Lostuvalı)

2011 Üsküdar’a Giderken (Selçuk Aydemir)

2011 Kurtlar Vadisi Pusu (Sadullah Şentürk)

2009 IV.Osman (Serkan Birlik)

2007 Dağlar Delisi (Taner Akvardar)

2005 Naciye’yi Kim Sevmez (Avni Kütükoğlu)

REHA ÖZCAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

2017 İstanbul Kırmızısı (Ferzan Özpetek)

2016 Sen Benim Herşeyimsin (Tolga Örnek)

2015 Öyle ya da Böyle (Alper Kaya)

2014 Çare-sizlik (Kısa Film)

2014 Unutursam Fısılda (Çağan Irmak)

2014 Buna Değer (Can Oral)

2013 Ölü ya da Diri (Jorgo Papavassiliou)

2013 Kor (Kısa Film) (Cihan Sağlam)

2012 Tepenin Ardı (Emin Alper)

2011 Yangın Var (Murat Saraçoğlu)

2011 Buhar (Kısa Film) (Abdurrahman Öner)

2008 Bahtı Kara (Theron Patterson)

REHA ÖZCAN'IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

2019 Terk

2017- 2018 Ruki

2017 Bir Çingenenin Yok Edilişe Ağıtı

2016 Ted Bundy

2014İmparatorluk Kuranlar Yahut Şürmürz

2014 Güneş Batarken Bile Büyük

2013 Rain Man

2013 Bent

2012 Inishmorelu Yüzbaşı(Kedi) (Martin McDonagh)

2011 Sezuan’ın İyi İnsanı (Bertolt Brecht)

2010 Bedensiz Kadın (Mate Matisic)

2009 Yaban Ördeği (Henrik İbsen)

2008 Gergedan (Eugène Ionesco)

2008 Kamyon (Memet Baydur)

2008 Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Haldun Taner)

2005 Topor-Parti (Roland Topor)

2005 Nemrut (Gülşah Banda)

2002 İki Kişilik Hırgür (Eugène Ionesco)

2001 Guguk Kuşu (Ken Kesey)