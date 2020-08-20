Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor 2. sezon ile ekranlara geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. FOX TV ekranlarını fenomen dizisi Mucize Doktor yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladığın duyurmuştu. Peki Mucize Doktor 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mucize Doktor yeni sezon Eylül ayında 29. bölüm ile FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.