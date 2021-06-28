Mucize Doktor'un Ali Vefası Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Mucize Doktor dizisinde senaryo gereği senaryo gereği evlendiği orman evinde gerçek hayatta da evlenen Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirdi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl nişanlandığı meslektaşı Ece Çesmioğlu ile nikah masasına oturdu.

"GELENEKLERE BAĞLI KALDIK"

Kameralar önüne geçerek heyecanlarını dile getiren genç çift çok muylu olduklarını belirtti. Taner Ölmez, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" açıklamasında bulundu.

Ece Çeşmioğlu ise, "Taner'in heyecanını paylaşıyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir günü. Pandemi nedeniyle beklemek zorunda kaldık. Çok şükür şu an buradayız. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah böyle de devam eder" diye konuştu.