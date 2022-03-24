Mucize Doktor’un Ali’si baba oldu! Bebeklerine kavuşan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti gözyaşlarını tutamadı

Geçen yıl nikah masasına oturan ünlü oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu geçen aylarda bir kız bebek beklediklerini açıklamış, Taner Ölmez bebeklerine çok sevdiği bir isim olan Zeynep adını vereceklerini açıklamıştı. Ünlü çiftten gelen müjdeli haber sosyal medyanın da gündemine bomba gibi oturdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bugün ünlü çift kızları Zeynep’e kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez’in bebekleri Altunizade’de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.