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  3. Mucize gerçekleşti! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı! Kadıköy'de korkunç kaza

Mucize gerçekleşti! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı! Kadıköy'de korkunç kaza

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı.

Mucize gerçekleşti! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı! Kadıköy'de korkunç kaza

Alınan bilgiye göre, Alper Hürkan Ç. yönetimindeki 34 Z 1090 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi, Göztepe mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra, kaldırıma çıkarak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Alper Hürkan Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Mucize gerçekleşti! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı! Kadıköy'de korkunç kaza

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Caddede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Mucize gerçekleşti! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı! Kadıköy'de korkunç kaza

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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